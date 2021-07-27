Мнение: Захват ратуши в Пуатье
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Видео из Пуатье, где протестующие против коронавирусных ограничений ворвались в городскую ратушу и выбросили в окно портрет Макрона, на котором предварительно оттоптались.
До чего тиран довел цивилизованных французов.
Диктаторский режим Макрона должен уйти!
PS. Примечательно, но в Бразилии проходят протесты с противоположными требованиями, где импичмент Болсонару требуют как раз за то, что он недостаточно решительно борется с коронавирусом.
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Источник: Colonel Cassad
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