Мнение: Захват ратуши в Пуатье

Видео из Пуатье, где протестующие против коронавирусных ограничений ворвались в городскую ратушу и выбросили в окно портрет Макрона, на котором предварительно оттоптались.

До чего тиран довел цивилизованных французов.

Диктаторский режим Макрона должен уйти!

PS. Примечательно, но в Бразилии проходят протесты с противоположными требованиями, где импичмент Болсонару требуют как раз за то, что он недостаточно решительно борется с коронавирусом.

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