В Нью-Йорке обязали всех социальных работников привиться от коронавируса

Все социальные работники Нью-Йорка, включая учителей и полицейских, должны пройти вакцинацию от коронавируса или еженедельно сдавать ПЦР-тесты до 13 сентября, сообщил мэр города Билл де Блазио.

О нововведении мэр сообщил на фоне роста числа случаев коронавируса в городе до более чем 800 человек в день, что в три раза превышает среднесуточное значение в июне, информирует The New York Times.

По данным издания, требование будет применяться к 340 тыс. социальных работников города, включая учителей и полицейских. На прошлой неделе в Нью-Йорке объявили об аналогичных мерах для медработников городских больниц и клиник.

Отмечается, что почти пять млн жителей Нью-Йорка получили по крайней мере одну дозу вакцины, а два млн взрослых жителей Нью-Йорка все еще не вакцинированы.

Ранее неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса.

Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться еще одна доза вакцины от коронавирусной инфекции.