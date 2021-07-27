Россияне повысили валютные сбережения до максимума с начала пандемии

Сбережения россиян на банковских счетах в валюте достигли в июне максимума с начала коронавирусной пандемии, сообщили в Банке России.

Валютные сбережения россиян составили 92,7 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистику ЦБ.

В прошлом месяце валютные счета выросли на 1,2%, достигнув максимального уровня с февраля 2020 года, когда в банках хранились 94,3 млрд долларов. За первый месяц пандемии отток валюты из банков составил рекордные 5 млрд долларов.

Рост сбережений физлиц в июне был обеспечен текущими счетами, пополненными на 4,9% они достигли исторического максимума в 34,7 млрд долларов.

При этом валютные депозиты продолжили сокращение, по итогам июня они уменьшились на 0,9% – до 58 млрд долларов, это минимальный показатель с октября 2011 года. Рекордный за все время наблюдений объем вкладов в валюте фиксировался в феврале 2014 года – 85,9 млрд долларов.

Главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин объяснил рост валютных сбережений желанием людей застраховаться от падения рубля.

«При крайне низких ставках в валюте россияне не рассматривают депозиты как источник дохода, а исключительно как форму сбережений. Хотя преобладают в приросте депозиты на небольшой срок, нельзя говорить об этом как о форме спекуляции. Скорее по каким-то причинам граждане отложили покупки или ремонт на некоторое время и оставили деньги в валюте, чтобы застраховаться от падения рубля. Август и сентябрь имеют репутацию кризисных, так что объём валютных депозитов может увеличиться еще», – отметил он.