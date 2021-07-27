 

В администрации США отказались называть события в Тунисе переворотом

27.07.2021, 5:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В администрации Соединенных Штатов обеспокоены ситуацией в Тунисе, однако пока не пришли к окончательному заключению относительно того, считают ли последние события в североафриканской стране государственным переворотом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Во-первых, мы обеспокоены развитием событий в Тунисе <…>. Мы поддерживаем контакты <…> с тунисскими лидерами, чтобы узнать больше о ситуации, призвать к спокойствию и поддержать усилия Туниса в плане продвижения вперед в соответствии с демократическими принципами», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на вопрос о том, расценивает ли администрация США происходящее в республике как госпереворот.

«Там было много событий, даже в последние 24 часа. <…> Определение «переворот» – это юридическое определение, и мы будем ждать, пока Госдепартамент проведет юридический анализ, прежде чем давать определение, так что заключения на этом направлении нет», – добавила Псаки.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Туниса Каисом Саидом указал на необходимость придерживаться демократических принципов в связи с ростом напряженности в этой североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

«Госсекретарь призвал президента Саида уважать демократические принципы и права человека, лежащие в основе управления в Тунисе. Госсекретарь призвал поддерживать открытый диалог со всеми политическими игроками и народом страны», – сказали в Госдепе.

В воскресенье в Тунисе прошли манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике. В тот же день президент Туниса Каис Саид провел в Карфагене совещание с представителями служб безопасности и военными для обсуждения сложившейся ситуации, после чего объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей, отмене парламентской неприкосновенности депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. Во вторник ночью уволенный премьер Туниса согласился передать полномочия преемнику.

После решения президента Туниса об отставке премьера у здания парламента страны начались столкновения. Празднующие манифестанты в ряде городов Туниса разгромили и подожгли штабы исламистской партии «Ан-Нахда», чей лидер Рашид Ганнуши является председателем Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент). В столицу Туниса были введены правительственные войска.

В понедельник президент Туниса ввел в республике комендантский час, запретив перемещение людей и передвижение транспортных средств на всей территории страны с 19.00 до 06.00 в перид с 26 июля по 27 августа. Посольство рекомендовало россиянам в Тунисе исключить поездки по стране и воздержаться от фото- и видеосъемки силовиков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.07 / Курс биткоина вырос почти до $40 тыс.

29.04 / Голосование за Галущенко говорит о том, что он нашел поддержку олигархических групп – Железняк

06.12 / В сторону оккупированной Горловки запустили украинский флаг

28.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

25.06 / Землетрясение в Мексике: 7 человек погибли

04.08 / “Центрэнерго” накапливает долги из-за непродуманных решений НКРЭКУ

14.06 / Более 150 погибших обнаружили после крушения лодки у берегов Йемена

05.05 / Самолет упал на жилой дом в США

25.11 / Борис Джонсон призвал англичан «веселиться с осторожностью» — несмотря на смягчение ограничений перед Рождеством

08.03 / МИД Украины запустил проект о женщинах в дипломатии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика