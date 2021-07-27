ВМС Ирана демонстрируют свою мощь в Санкт-Петербурге

25 июля 2021

ТЕГЕРАН. По просьбе министра обороны РФ два иранских военных корабля приняли участие в российском военно-морском параде, который прошел в воскресенье.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в субботу, что два военных корабля прибыли в Санкт-Петербург.

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади также посетил Санкт-Петербург по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он возглавляет иранскую военную делегацию.

Джалали также сообщил, что Ханзади планирует провести встречи с высокопоставленными военными РФ и других стран-участниц мероприятия.

В субботу, иранский эсминец Sahand и сопровождающее его судно поддержки Makran прибыли в российский портовый город для участия в военном параде.

Ханзади сказал, что два иранских корабля, которые начали свой поход несколько месяцев назад, теперь достигли акватории Финского залива и пришли в Санкт-Петербург.

«В результате этого дальнего плавания корабли вошли в стратегический регион, что само по себе является беспрецедентным событием», – отметил командующий военно-морским флотом.

Финский залив простирается между Финляндией на севере и Эстонией на юге, к востоку от Санкт-Петербурга, Россия, городе в устье реки Нева.

По словам Ханзади, появление кораблей иранских ВМС Sahand и Makran в Финском заливе является «историческим событием». «Этот успех означает, что ворота Северного моря и Финляндии открыты для флота Исламской Республики Иран».

Командующий ВМС Ирана также заявил, что в ходе поездки он встретится с высокопоставленными представителями российских военных и оборонных ведомств.

Два судна вышли из иранского порта Бендер-Аббас в мае. На изображениях, сделанных Maxar Technologies от 28 апреля, на палубе Makran видны семь иранских быстроходных катеров (FAC), обычно связываемых с Корпусом стражей исламской революции (IRGC).

Иранские корабли плыли в европейских водах на законных основаниях, демонстрируя мощь и влияние своей страны, особенно если учесть что жители США предполагали, что иранские корабли не могут совершать дальние походы.

В четверг, министерство обороны Дании разместило в Интернете сделанные Королевскими ВВС Дании фотографии нового иранского эсминца отечественного производства Sahand и разведывательного судна Makran, проходящих мимо датского острова Борнхольм.

Предполагается, что они идут на ежегодный военно-морской парад в Санкт-Петербурге», – написали датские военные в Twitter.

На фотографиях датских военных видно, что в четверг семь катеров все еще находились на борту Макрана. Быстроходные ударные катера находящиеся на борту «Макрана» – это тот тип боевых кораблей, который КСИР использует при столкновениях с военными кораблями США в Персидском заливе и его узком устье – Ормузском проливе.

В конце мая, сайт Politico сообщил, со ссылкой на анонимных официальных лиц, что последним пунктом назначения этих катеров может быть Венесуэла. Однако, похоже, что вместо этого катера обогнули африканский мыс Доброй Надежды и продолжили необычно долгое путешествие на север.

Введенный в эксплуатацию ранее в этом году, Makran является бывшим нефтяным танкером и имеет длину 755 футов, это самый большой корабль во флоте IRIN, сравнимый по своим характеристикам с экспедиционными морскими базами ВМС США (ESB), длина которых составляет 764 фута.

На Makran можно разместить вертолеты, но нет ангаров, его также можно использовать как базу для операций с дронами, быстроходными катерами (FAC) и мини-подводными лодками.

Sahand Иран ранее описывал как эсминец водоизмещением 2000 тонн. Более точно будет назвать его фрегатом или даже корветом. Конструкция является производной от военных кораблей британского производства, которые поставлялись в страну в 1970-х годах, до иранской революции.

Sahand оснащен пусковыми установками для дозвуковых противокорабельных крылатых ракет Qader, а также ракет класса “земля-воздух” Sayyad-2, иранской версии американской стандартной ракеты RIM-66-1 (SM-1). Корабль оснащен 76-мм пушкой и торпедными аппаратами, а также различными автоматическими пушками и пулеметами для ближней обороны.

Наряду с редким появлением в водах Северной Европы “Макрана” и “Саханда” – и IRIN (ВМС Исламской республики Иран)- предстоящий визит в Балтийское море является очевидным признаком углубляющихся военных связей между Москвой и Тегераном.

В последние месяцы IRIN и ВМФ РФ приняли участие в совместных маневрах на Каспийском море.

Имея это в виду, хотя неизбежное присутствие двух иранских военных кораблей на торжествах ВМФ РФ в Санкт-Петербурге носит в основном церемониальный характер, это также может быть предзнаменованием расширения военно-морского сотрудничества между двумя странами в ближайшие годы. Это также доказывает тот факт, что IRIN в настоящее время является важным военно-морским игроком в открытом море.

В этом году, пятый парад Военно-морского флота РФ в новейшей истории страны (через 30 лет после распада Советского Союза), приурочен к 325-летию создания российского военного флота, сообщил министр обороны РФ.