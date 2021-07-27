 

Украинскую спортсменку на Олимпиаде отстранили после теста на допинг

27.07.2021, 5:06, Новости дня
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Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от выступлений на Олимпиаде после положительного допинг-теста, сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Пробу сделали во время соревновательного антидопингового контроля 5 июня 2021 года на Кубке Европы, проходившем в Днепре, передает РИА «Новости».

В организме спортсменки нашли эритропоэтин, пояснили в агентстве.

Елистратова должна была выйти на старт турнира по триатлону на Играх 27 июля. У нее есть право потребовать вскрытие допинг-пробы B и обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Эти Игры должны были стать четвертыми в ее карьере.



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