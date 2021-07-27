 

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили на яхте украинского олигарха

27.07.2021, 5:06, Новости дня
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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отметила 52-летите вместе с актером и режиссером Беном Аффлеком на Лазурном берегу Франции на 85-метровой яхте «Валери» (Valerie) стоимостью 130 млн долларов, хозяином которой является самый богатый человек Украины – олигарх Ринат Ахметов, сообщили СМИ.

Событие вызвало общественный резонанс из-за фотографии поцелуя Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, которую Джей Ло опубликовала в своем Instagram. Тем самым певица подтвердила, что возобновила отношения со своим бывшим женихом.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

«Спущенное на воду в 2011 году судно имеет шесть палуб, обслуживаемых лифтом, на борту есть 20-футовый бассейн и джакузи. На верхних палубах находятся гостиная, кинотеатр и несколько кают», – информирует издание Daily Mail.

Ранее журнал «Forbes Украина» опубликовал рейтинг богатейших украинцев за 2020 год, в который вошли горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, владелец металлургической компании «Интерпайп» Виктор Пинчук и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес украинских олигархов. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что под определение «олигарха» подпадают 13 человек. Газета ВЗГЛЯД высказывала предположение, что составители черного списка СНБО, недолго думая, решили пройтись по топ-листу богатейших украинцев Forbes.



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