Для управления роем «Охотников» решили создать двухместный Су-57

Управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70) будет вестись с двухместного командного истребителя пятого поколения Су-57, разработка которого уже идет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Для управления новейшими беспилотниками «Охотник» будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех «Охотников», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, в преддверии открытия МАКС-2021 в коллегии Военно-промышленной комиссии сообщили, что Минобороны решило ускорить поставки «Охотника» в войска.

Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57.

Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57?