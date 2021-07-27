 

Украина завоевала третью медаль на Олимпиаде

27.07.2021, 5:04, Новости дня
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Костевич и Омельчук показали третий результат во втором раунде квалификации. За бронзу они соревновались со спортсменами из Сербии Зораной Арунович и Дамиром Микецом, которые в квалификации были четвертыми.  

Украинцы в итоге набрали 16 очков, а их соперники – 12. 

В финал вышли китайцы и представители Олимпийского комитета России. Они разыграют награды позже сегодня. 

Новость дополняется.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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