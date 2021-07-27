Электромобили Tesla неплохо выдержали испытание наводнением в Китае

Неожиданные испытания пришлось пережить электромобилям Tesla в Китае, где они попали под затопление в результате очередного наводнения. Как оказалось, Tesla Model 3, которую собирают в КНР, справляется с высоким уровнем воды даже лучше, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Впрочем, Tesla Model 3 – это все же не амфибия. На самом деле, есть реальная опасность замыкания мощной аккумуляторной батареи. Тогда ни водителю, ни владельцу машины не позавидуешь.

Но в сети появились ролики о том, как эта самая Tesla Model 3 уверенно преодолевает затопленные участки дороги. И делает она это намного лучше, чем машины с ДВС, которые, кстати, останавливаются и выходят из строя, как только вода попадает в топливную систему.