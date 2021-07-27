 

СТРАНА – на Украине планируют провести на людях испытания американского лекарства от коронавируса

27.07.2021, 4:59, Новости дня
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Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что в стране планируют провести на людях клинические испытания американского лекарства от коронавируса. Как пишет «СТРАНА», по словам Кузина, предложение от корпорации из США о клинических испытаниях поступило Украине 12 июля.


Reuters

Американская корпорация направила Украине запрос с просьбой разрешить провести в стране клинические испытания лекарства для профилактики и лечения COVID-19. Как пишет «СТРАНА», об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Кузин заявил, что на Украине сфера проведения клинических испытаний лекарственных продуктов открыта и хорошо отрегулирована государством, поэтому другие страны часто обращаются с запросами на этот счёт. Существует национальный реестр клинических испытаний, где можно найти всю официальную информацию. 

Последнее предложение от корпорации из США о клинических испытаниях поступило Украине 12 июля.

«На сайте Министерства здравоохранения можно увидеть соответствующие приказы о проведении испытаний. Сейчас уже пять таких исследований завершены, ещё большая их часть находится в процессе или на старте. Например, 12 июля на Украину корпорация обратилась из США с предложением провести у нас клинические испытания препарата для профилактики и лечения COVID-19», — заявил Кузин.

По его данным, на Украине подобные клинические испытания препаратов не инициируются государством, «в том числе из-за возможного конфликта интересов с производителем в сфере закупок лекарственных средств». Их в большинстве случаев инициирует фармацевтический сектор.



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