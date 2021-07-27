N-TV – отношения Китая и США не потеплели, несмотря на четырёхчасовые переговоры

Визит заместителя госсекретаря США Венди Шерман в Китай не принёс никаких конкретных решений, пишет немецкий телеканал N-TV. Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира продолжают оставаться холодными. Ряд действий Пекина, с точки зрения США, идёт вразрез с американскими ценностями и интересами. Эксперты опасаются, что если обе страны будут видеть друг в друге врагов, в итоге это может оказаться пророчеством.



Reuters

Отношения между Вашингтоном и Пекином сейчас отличаются морозной холодностью и омрачены многочисленными конфликтами, пишет немецкий телеканал N-TV. Визит заместителя госсекретаря США Венди Шерман в Китай, очевидно, ничего не изменил в нынешнем положении дел и не принёс никакого решения.

США хотят сделать из Китая «воображаемого врага», чтобы отвлечь внимание от внутренних политических проблем, убеждён заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн. «Китайско-американские отношения пребывают в состоянии застоя и стоят перед серьёзными трудностями», — отмечал он ещё до начала переговоров.

После почти четырёхчасовой встречи сама Шерман сказала, что дискуссия была «искренней и открытой». Конкретных результатов, как и ожидалось, достичь не удалось. Возможность встречи между президентами Си Цзиньпином и Джо Байденом также не обсуждалась, сообщила американская сторона.

Между двумя крупнейшими экономиками мира присутствует множество конфликтных ситуаций, отмечает немецкий телеканал. Китай и США спорят не только о вопросах торговли и конкуренции, но и о правах человека в Гонконге, Тибете и Синцзяне. В последнее время отношения двух стран также осложнились из-за кибератак, за которыми, по предположению Вашингтона, стоит Пекин. США также недовольны тем, что Китай больше не хочет пускать в страну делегации Всемирной организации здравоохранения, которые должны исследовать происхождение коронавируса.

Шерман также выразила «сомнения по поводу ряда действий Китайской Народной Республики, которые идут вразрез с нашими ценностями и интересами, а также ценностями и интересами наших союзников и партнёров и подрывают международный, базирующийся на правилах порядок», — такая формулировка употребляется в заявлении Госдепартамента США.

Высокопоставленный представитель американского правительства добавила: «Важно для Соединённых Штатов и Китая обсуждать темы, в которых мы несогласны друг с другом, чтобы мы поняли позицию другого».

Как напоминает N-TV, отношения Пекина и Вашингтона значительно ухудшились при бывшем президенте США Дональде Трампе. Администрация Джо Байдена сохранила давление на Китай. «Если обе страны видят друг в друге врага, существует опасность, что это станет самоисполняющимся пророчеством», — предостерегает профессор международных отношений Китайского народного университета в Пекине Чэн Сяохэ.