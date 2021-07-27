 

Мнение: После операции

27.07.2021, 4:48, Разное
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Больница в Дамаске.
Врачи отдыхают после операции, которая продолжалась 22 часа.

Источник: Colonel Cassad



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