Мнение: После операции
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Больница в Дамаске.
Врачи отдыхают после операции, которая продолжалась 22 часа.
—
Источник: Colonel Cassad
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Больница в Дамаске.
Врачи отдыхают после операции, которая продолжалась 22 часа.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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