«Ужасные новости» от Кирилла Мартынова. Премьера ютуб-шоу

Геронтократия, 29 млн переболевших ковидом, пожары в Сибири.

В «Новой газете» — премьера шоу «Ужасные новости», в рамках которого редактор отдела политики Кирилл Мартынов будет комментировать всё самое ужасное, что случилось в РФ за неделю. Смотрите первый выпуск и пишите в комментариях на нашем канале в Youtube, что ужасного произошло за это время с вами.

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