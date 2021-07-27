 

«Ужасные новости» от Кирилла Мартынова. Премьера ютуб-шоу

27.07.2021, 4:26, Разное
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Геронтократия, 29 млн переболевших ковидом, пожары в Сибири.

В «Новой газете» — премьера шоу «Ужасные новости», в рамках которого редактор отдела политики Кирилл Мартынов будет комментировать всё самое ужасное, что случилось в РФ за неделю. Смотрите первый выпуск и пишите в комментариях на нашем канале в Youtube, что ужасного произошло за это время с вами.

Источник: Новая газета



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