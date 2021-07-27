 

“В Ливии дислоцированы регулярные российские войска”

27.07.2021, 4:20, Разное
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BY DAILY SABAH

 JUL 23, 2021

В рамках двустороннего соглашения от 19 июля 2021 г,  .Министерство обороны Турции продолжает обучение ливийских войск

В то  время  как  Организация Объединенных Наций и международное сообщество призывают наемников и иностранные силы уйти из раздираемой войной страны,  В  Ливии в настоящее время  дислоцируются регулярные российские войска, заявил в пятницу глава Фонда демократии и прав человека (DHRF) Эмадеддин Мунтассер.

Источники в министерстве обороны Ливии на условиях анонимности сообщили DHRF, что регулярные российские войска были замечены возле авиабазы ​​Джуфра и предоставили доказательства  –  координаты местонахождения этих войск  и  конфиденциальные аэрофотоснимки.  Согласно заявлению DHRF, их копии были переданы членам правительств США, ЕС, Великобритании и Ливии.

«Хотя РФ размещает членов группы Вагнера в стране по крайней мере с 2017 года, развертывание регулярных подразделений  российских вооруженных сил является явной эскалацией с серьезными последствиями для национальной безопасности Ливии, Соединенных Штатов и Европейского Союза, – сказал Мунтассер.

«Кроме того, присутствие этих войск дает понять, что РФ не намерена покидать Ливию в ближайшее время, и исключает возможность проведения свободных и справедливых выборов 24 декабря, как это предусмотрено Форумом политического диалога в Ливии», – добавил он.

Мунтассер подчеркнул, что не будет будущего для свободы, демократии или прав человека «в регионах, где Путин сохраняет военные базы, торгует своим правом вето в  обмен на влияние,  использует в  своих целях СМИ и занимается  избирательным саботажем».

Россия,  наряду с Францией, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ),  была одним из крупнейших сторонников путчиста генерала Халифы Хафтара.  Эти страны  также поддержали наступление Хафтара на столицу Триполи в 2019 году.

Группа Wagner, созданная еще в 2014 году на  Украине и принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, активно участвует в нескольких конфликтах.

Группа сделала свое присутствие наиболее заметным в Сирии и Ливии, где РФ активно участвовала в гражданской войне и, как сообщается, использовала группу Вагнера в качестве своего представителя в регионе. Хотя РФ официально не признает никакого сотрудничества с группой Вагнера, сообщения  с мест доказывают обратное.

В Ливии РФ поддержала Хафтара в его борьбе за захват власти у признанного Организацией Объединенных Наций правительства национального согласия (ПНС), которое предшествовало новому избранному временному правительству  Абдул Хамида  Дбейбахе.

24 июля 2020 года Африканское командование Соединенных Штатов Америки (AFRICOM) обвинило Россию в том, что она «играет деструктивную роль в Ливии, доставляя боеприпасы и вооружение  группе Вагнера».

По данным командования, у группы Вагнера в Ливии находится 2000 человек. В настоящее время у группы есть базы в городах Сирт и Юфра.

Крайний срок вывода  иностранных наемников из Ливии, в соответствии с октябрьским прекращением огня,  истек  ещё  в январе, но призывы к ускорению процесса продолжаются, поскольку   никаких передвижений на местах не наблюдается  и  никаких   сообщений  о  выводе  иностранных наемников не поступает.



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