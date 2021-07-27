 

Москвич поскользнулся в «Макдоналдсе» и потребовал с ресторана 2 млн рублей

27.07.2021, 4:14, Новости дня
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В Москве на сеть ресторанов «Макдоналдс» подали в суд на 2 млн рублей, мужчина потребовал такой компенсации после получения травм в одном из заведений сети, сообщили в Тверском суде столицы.

Предварительное слушание гражданского дела назначено на 18 августа, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева РИА «Новости».

Истец сообщил в исковом заявлении, что поскользнулся на лестнице в ресторане, других подробностей в суде не уточнили. Кроме компенсации за понесенный моральный вред, заявитель потребовал возмещения расходов на лечение.

«Истец просит взыскать с ЗАО «Москва-Макдоналдс» расходы на лечение, возникшие в связи с причинением вреда его здоровью, в размере 64 тыс. 697 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей», – отметила Бондарева.

В 2010 году жительница Казани сильно поранила лицо, упав в ресторане «Макдоналдс». Она подала иск с требованием выплатить ей 1 млн рублей в качестве компенсации и 10 тыс. рублей на пластическую операцию.



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