 

Похитившего и избившего свою жену екатеринбургского бизнесмена арестовали

27.07.2021, 4:14, Новости дня
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Подозреваемого в похищении и избиении собственной супруги Александры бизнесмена Дмитрия Трапезникова арестовали на два месяца, соответствующее решение вынес Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

Трапезников настаивал на домашнем аресте, у него уже есть судимость по 228-й статье, за которую он отбыл два года, передает E1.ru со ссылкой на заседание суда.

Мать предпринимателя на заседании заявила, что не в курсе похищения и других конфликтов сына с женой. В суде также выяснилось, что у подозреваемого было оружие, на которое у него есть разрешение.

Ранее местные СМИ сообщали, что Трапезников якобы похитил Александру и избил в своем доме. Позже пострадавшую госпитализировали. Юрист девушки сообщал, что та пыталась развестись с супругом год, а сам бизнесмен якобы злоупотребляет наркотиками и алкоголем.



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