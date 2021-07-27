 

Протестующие в Литве заблокировали строительство лагеря для мигрантов

27.07.2021, 4:14, Новости дня
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В Литве местные жители устроили протест против строительства палаточного лагеря для мигрантов, сообщают СМИ.

Протестующие закрыли проезд к полигону Руднинкай, где планируется установить палаточный лагерь для 1,5 тыс. нелегальных мигрантов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Глава службы общественной безопасности сообщил, что несогласные не пропускают грузовики с палатками и другим оборудованием.

Министр внутренних дел страны Агне Билотайте отметила, что беженцев уже нельзя удерживать в приграничных пунктах, это затрудняет работу чиновников.

Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.



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