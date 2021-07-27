Euronews – высокие темпы вакцинации не спасают Испанию «от пятой волны» заражений

Хотя уже больше половины испанцев полностью прошли вакцинацию от COVID-19 и каждый день прививку делают ещё около полумиллиона человек, в стране ежедневно регистрируют около 30 тыс. новых случаев заражения. В основном это молодые люди до 30 лет, так как вакцинация для них началась лишь в начале июля, передаёт Euronews.

Испания полностью провакцинировала от коронавируса больше половины населения страны. Обе дозы препарата получили уже около 25 миллионов человек.

Каждый день прививку делают около полумиллиона жителей королевства. И если в таких странах, как Италия или Германия, темпы вакцинации замедляются — то в Испании они, наоборот, растут.

ХУАН КАСТЕЙО, глава центра вакцинации: Люди действительно ждут вакцинации. Испанцы очень хорошо реагируют на призывы сделать прививку. Думаю, вакцинация идёт на высокой скорости.

Тем не менее в Испании сейчас идёт «пятая волна» пандемии COVID-19 и быстро распространяется вариант «дельта». В прошлый понедельник в стране зарегистрировали более 61 тысячи случаев заражения — это абсолютный антирекорд за полгода.

СЕРХИО РОСАДО, студент: У меня есть друзья, которые заразились коронавирусом на больших вечеринках. Заразились многие из тех, кого я знаю. Сам я ходил на мероприятия, но только в места, где было мало людей и они носили маски.

Заражений COVID-19 особенно много среди людей младше 30, так как вакцинация открылась для них только в начале июля.

Дата выхода в эфир 25 июля 2021 года.