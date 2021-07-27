 

Le Figaro – «ещё одна неблагодарная работа» — французские полицейские не в восторге от обязанности проверять QR-коды у граждан

27.07.2021, 4:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Французские полицейские без энтузиазма встретили введение правительством «санитарных пропусков» для посещения общественных мест, ведь контроль за их применением будет возложен на них, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, представители правоохранительных органов жалуются, что эта миссия будет отнимать у них время от других важных задач, а также задаются вопросом о возможности проверок в районах, где царит беззаконие.


Reuters

«Разочарованные, но дисциплинированные», — так описывает Le Figaro настрой, преобладающий в правоохранительных органах накануне вступления в силу мер по контролю санитарных пропусков у граждан. По мнению генерального секретаря профсоюза сотрудников полиции Alliance  Фабьена Ванхемельрика, «эта миссия станет дополнением к остальным, нагромождающимся друг на друга: борьбе с семейным насилием, уличными гонщиками, наркотиками, не говоря уже о террористической угрозе и повседневной  работе полиции».

Один из его коллег по профсоюзу Unité-SGP-FO, в свою очередь, опасается, что в подразделениях не будет достаточно новых защищенных ноутбуков для сканирования QR-кодов. Другой полицейский предполагает появление двойных стандартов при проверке документов, «как при каждом закручивании гаек»: одно дело проверки заранее известных людей, на которых легко возложить вину,  и другое — более небрежные, а порой и почти невозможные проверки в районах, где царит беззаконие и  куда полиция может проникнуть только форсированными группами и на очень ограниченное время.

Глава профсоюза Synergie-Officiers Патрис Рибейро согласен, что именно полицейским придется выполнять грязную работу. Денис Якоб из ассоциации Alternative Police указывает, что необходимость «протягивать руку помощи» медицинским службам контроля беспокоит сотрудников правопрядка. Он напоминает, что не все полицейские вакцинированы…

Тем временем МВФ Франции готовится взять на себя роль регулятора, пишет издание. «В первую неделю будет много разъяснений: мы присутствуем и сопровождаем»,  — говорит префект юга Франции. По словам чиновника, несмотря ни на что, полицейские, исполняя новые функции, будут чувствовать свою легитимность, ведь большинство французов поддерживает их, несмотря на то, что эта миссия остаётся неблагодарной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / ABC – смягчение ограничений сводит на нет успехи США в борьбе с пандемией

14.07 / Кремль отреагировал на заявление Анкары о сохранении доступа в Айя-Софию

29.04 / Принятие изменений в Земельный кодекс – шаг к прозрачному рынку земли – посольство США в Украине

02.11 / Уроженка Нью-Йорка умерла в московском такси по пути из клуба

13.07 / CNN – регуляторы США нашли у вакцины от Johnson & Johnson острое неврологическое осложнение

05.09 / Пушилин назначил дату и время обстрела позиций ВСУ возле Горловки

03.09 / Криминалисты из РФ не нашли в организме Навального ядов

11.05 / Словакия решила использовать «Спутник V» после трех месяцев обструкций

19.02 / В МИД РФ Соловьева назвали “ярым антифашистом”, а запрет на въезд Латвию – чушью

15.09 / За три месяца количество безработных в Украине уменьшилось на 30 тыс. человек – Марченко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика