France 24 – жара в Канаде и наводнения в Индии — глобальное потепление вызывает всё больше природных катаклизмов по всему миру

Невыносимая жара в Канаде, наводнения в Индии и засуха на Мадагаскаре — вот всего несколько примеров природных катаклизмов, обрушившихся на мир в последние недели, отмечает France 24. Как передаёт телеканал, эксперты по климату отчасти винят в происходящем глобальное потепление и призывают мировые державы сделать всё для сокращения вредных выбросов в атмосферу. В противном случае свирепые природные явления станут ещё более частыми, отмечается в репортаже.

49,6 градуса по Цельсию — температура, которая ни у кого не ассоциировалась с Канадой до этого лета. В Индии сезон муссонов принёс проливные дожди невероятной силы, повлёкшие за собой смертоносные грязевые оползни. На Мадагаскаре люди страдают от голода после многолетней засухи. На одной видеозаписи этот ребёнок был запечатлён жующим подошву. Это всего лишь несколько примеров множества природных катаклизмов, произошедших в последние недели, причиной которых отчасти стало глобальное потепление.

С 1900 года средняя температура на Земле увеличилась на 1,2 градуса по Цельсию, и глобальное потепление продолжается. По словам учёных, мировые державы должны сделать всё возможное, чтобы не допустить повышения температуры к концу века более чем на два градуса по Цельсию.

СОНЯ СЕНЕВИРАТНЕ, эксперт по климату: Мы видим всё больше и больше беспрецедентных и неожиданных явлений. Это означает, что мы должны готовиться к другим, невиданным ранее, природным катаклизмам.

Эксперты по климату утверждают, что, если сегодняшний подход и уровень загрязнения окружающей среды будут сохраняться, температура может повыситься примерно на четыре градуса. Это создаст предпосылки для возникновения новых свирепых погодных явлений и радикальных изменений на планете.

ЖАН ЖУЗЕЛЬ, эксперт по климату: Гулять летом на улице, заниматься спортом на свежем воздухе в некоторых регионах мира может стать невозможным. Если мы не снизим выбросы до значений, предусмотренных Парижским соглашением, мы столкнёмся с этим лицом к лицу.

Парижское соглашение было создано по итогам 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2015 году. Подписавшие договор страны обязались снизить вредные выбросы, однако многие из них ещё даже не ввели в действие политику, которую обещали проводить.

Дата выхода в эфир 26 июля 2021 года.