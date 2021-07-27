 

Мнение: Когда запретят анекдоты по Вовочку?

27.07.2021, 3:36, Разное
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В Томске в областном театре поставили спектакль «Сережа очень тупой». Премьера ожидалась 20 августа. На проспекте Ленина даже афиша появилась.

Но потом афиша исчезла. Пошли разговоры, что афишу сняли потому что она попалась на глаза губернатора Томской области, которого тоже зовут Сережей… Сергеем Жвачкиным.

Правда, пресс-секретарь губернатора участие главы правительства в истории со снятием афиши отверг: «Фейки мы не комментируем».

А в театре заявили, что афишу сняли сами, потому что премьера спектакля переносится.

Вот мне и интересно, если афишу «Сережа очень тупой», действительно, сняли из-за того, что губернатора тоже зовут Сережей, следует ли нам ожидать, что в скором времени могут запретить анекдоты про Вовочку? Или я напрасно переживаю?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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