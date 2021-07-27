Видео: Крыму не нужен Че Гевара
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На Кубе отмечают День национального восстания. Впервые это происходит в режиме новой предреволюционной ситуации: сейчас в стране проходят самые массовые митинги со времен того самого восстания. На этом фоне в правительстве Крыма решили увековечить на полуострове одного из героев Кубинской революции, Эрнесто Че Гевару.
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Дмитрий Бавырин
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