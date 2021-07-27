Мнение: ПТСР

Полтора года безостановочного террора со стороны властей неизбежно должны привести к массовому посттравматическому стрессовому расстройству ПТСР (или иначе посттравматическому синдрому). Этот синдром известен в разных видах и формах. В ходе исследований людей, переживших те или иные виды травмирующих событий, посттравматические синдромы получали разное название – «синдром узника», «синдром выживших», «синдром изнасилованных» и так далее. Всех их объединяет приблизительно одинаковая симптоматика и похожие причины, вызвавшие стресс и постстрессовые состояния.

Информационный и административный террор, которым нагружают миллионы людей власти разных стран, включая и Россию, неизбежно привели к тому, что в ходе террора основная часть населения адаптировалась к насилию. Адаптация всегда выглядит примерно одинаково: организм мобилизует свои ресурсы и переводит часть реакции на насилие в подсознание. Но то, что в сознательном поле мы перестаем замечать насилие, совершенно не означает, что организм не реагирует на него. Мобилизация произошла, но реакция на насилие проходит в фоновом режиме. Ресурс организма тратится на эту реакцию.

Собственно, истощение организма и становится причиной посттравматического синдрома. Стресс убивает потому, что организм, реагируя на него, мобилизует и расходует внутренние ресурсы (в том числе и невосполнимые). Выход из стресса сопровождается целым комплексом расстройств — церебрастеническим синдромом (истощением центральной нервной системы), нарушениями сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной, иммунной систем организма.

Всё это сегодня уже происходит с огромным количеством людей. Скорее всего, знаменитая «испанка» убила десятки миллионов человек как раз по причине того, что на фоне послевоенного стресса к нему добавился еще и эпидемиологический стресс, накрывший десятки миллионов человек, только что вышедших из военных ужасов. И уже поэтому ослабленных и неспособных сопротивляться заболеванию.

Сегодня власти сознательно создают ровно такую же обстановку, загоняя людей в тяжелейшее психологическое состояние, вызывая у них мобилизующие реакции на насилие и террор, что и приводит к резкому ослаблению всех защитных функций и механизмов организма.

Неудивительно, что каждая новая «волна» становится все более тяжелой — с каждым разом под нее попадают все более ослабленные люди во всё возрастающих количествах. Власть, озабоченная ликвидацией «эпидемии», должна как минимум снять стрессовую нагрузку на людей, дать им возможность перевести дух и отдохнуть, восстановить силы. Но вместо этого угроза за угрозой, террор нарастает волнами, причем уже никто не сомневается, что сразу после «выборов» режим снова нарастит уровень насилия.

Ко всему этому можно добавить убитое путинскими соколами здравоохранение, которое сбросило с себя реагирование на все иные, кроме коронавируса, заболевания. Сверхсмертность, в основе которой лежит гибель людей, не получивших своевременную и плановую помощь по иным заболеваниям, только растет.

В любом случае власть, продолжая безостановочный террор, сознательно создает условия для увеличения смертности в стране, причем коронавирус к ней имеет всё более отдалённое отношение. Правда, есть и иное объяснение — они идиоты. Что тоже, кстати, объясняет всё и в то же время не противоречит элементарной логике. Но выбор: власть убийцы или кретины — выглядит, мягко говоря, крайне ошеломляющим.

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