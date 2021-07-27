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27.07.2021, 2:38, Разное
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Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com, сообщили сторонники политика. В чем заключается причины блокировки, в сообщении не указывается.

При попытке зайти на сайт выдается информация, что доступ ограничен на основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В реестре заблокированных ресурсов сказано, что сайт был заблокирован 15 июня по решению Генпрокуратуры. Основание — ст. 15.3, в соответствии с которой блокируются сайты, содержащие информацию с «призывами к массовым беспорядкам», осуществлению «экстремистской деятельности» или участию в «незаконных массовых мероприятиях».

Как сообщил соратник Навального Леонид Волков, решением Генпрокуратуры было заблокировано 49 сайтов одновременно, и это не только сайт Навального, но и сайты Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова, а также все сайты бывших региональных штабов Навального*, сайт «Альянса Врачей»**, Фонда борьбы с коррупцией* и другие.

Незаблокированным остался только сайт «Умного голосования». Доменом appspot.com, на котором расположен сайт проекта, владеет компания Google. Поэтому заблокировать сайт можно, только обратившись к Google.

Помимо этого, Министерство юстиции внесло юрлицо штаба Навального в Уфе — НКО «Фонд защиты прав граждан* Штаб» — в список организаций, выполняющих функцию иностранного агента. Указанный руководитель организации, бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, рассказала «Коммерсанту», что она уже не директор организации и не получала уведомлений от Минюста. Леонид Волков уточнил «Медиазоне», что попавшая в реестр организация — одно из юридических лиц штабов политика.

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Мосгорсуд признал все структуры Алексея Навального «экстремистскими»

Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* и другие организации Навального экстремистскими организациями. Российский суд огласил свое решение ближе к 11 часам вечера. Защитники ФБК, представители Минюста и МВД находились в суде двенадцать с половиной часов. Заседание проходило в закрытом режиме. Суд постановил, что решение о прекращении деятельности организаций подлежит немедленному исполнению.

*Мосгорсуд признал структуры экстремистскими и запретил их деятельность на территории РФ, организации внесены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента**организация внесена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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