 

Сухоруков объяснил свое увольнение из театра приходом «слабого» худрука

27.07.2021, 2:26, Новости дня
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Народный артист РФ Виктор Сухоруков назвал причины своего увольнения из Государственного академического театра им. Моссовета, одной из которых стал приход нового художественного руководителя, в театре Сухоруков прослужил более 12 лет.

«С приходом нового художественного руководителя, которого я не посчитал лидером, решил уйти. Мне кажется, он слаб для такого коллектива и сегодняшнего времени. Это мое мнение. Также у меня произошел конфликт с режиссером, с которым мы сотрудничали много лет. И третье – дирекция меня не услышала, не поняла», – рассказал актер на фестивале популярных киножанров «Хрустальный источник» в Ессентуках, передает ТАСС.

По его словам, уход из театра – «это не вызов, это не месть, это не казнь, я просто ушел, я решил изменить свою участь. Я делал так и раньше. У меня были разные этапы, когда я сам себе разрушал, и начинал что-то новое в жизни». 

Сухоруков, уверен, что «не пропадет», что у него все в порядке. Он также добавил, что ему «поступали звонки из крупнейших театров Москвы».

«Почему не назову конкретные театры? Они государственные, старинные, мощные, я бы там был как рыба в воде. Не называю, потому что выбор еще не сделал и, может быть, и не сделаю, потому что сегодня у меня летнее настроение», – отметил актер.

Напомним, художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил, что Сухоруков ушел из театра после десяти лет службы.

В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он служил с 2011 года.



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