Сухоруков объяснил свое увольнение из театра приходом «слабого» худрука

Народный артист РФ Виктор Сухоруков назвал причины своего увольнения из Государственного академического театра им. Моссовета, одной из которых стал приход нового художественного руководителя, в театре Сухоруков прослужил более 12 лет.

«С приходом нового художественного руководителя, которого я не посчитал лидером, решил уйти. Мне кажется, он слаб для такого коллектива и сегодняшнего времени. Это мое мнение. Также у меня произошел конфликт с режиссером, с которым мы сотрудничали много лет. И третье – дирекция меня не услышала, не поняла», – рассказал актер на фестивале популярных киножанров «Хрустальный источник» в Ессентуках, передает ТАСС.

По его словам, уход из театра – «это не вызов, это не месть, это не казнь, я просто ушел, я решил изменить свою участь. Я делал так и раньше. У меня были разные этапы, когда я сам себе разрушал, и начинал что-то новое в жизни».

Сухоруков, уверен, что «не пропадет», что у него все в порядке. Он также добавил, что ему «поступали звонки из крупнейших театров Москвы».

«Почему не назову конкретные театры? Они государственные, старинные, мощные, я бы там был как рыба в воде. Не называю, потому что выбор еще не сделал и, может быть, и не сделаю, потому что сегодня у меня летнее настроение», – отметил актер.

Напомним, художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил, что Сухоруков ушел из театра после десяти лет службы.

В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он служил с 2011 года.