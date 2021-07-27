Уволенный премьер Туниса согласился передать полномочия преемнику

Бывший премьер-министр Туниса Хишам Машиши, смещенный с поста президентом республики Каисом Саидом, сообщил о готовности передать бразды правления новому главе правительства.

«Я передам свои полномочия человеку, который будет назначен президентом республики в соответствии с традициями государства», – приводит ТАСС слова политика радиостанция Mosaique FM. Машиши также пожелал «успехов новой правительственной команде».

«Я заявляю, что не буду занимать какую-либо должность в государстве. Чтобы сохранить безопасность тунисцев, я объявляю, что поддерживаю наш народ и его права», – добавил политик.

В воскресенье в Тунисе прошли манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике. В тот же день президент Туниса Каис Саид провел в Карфагене совещание с представителями служб безопасности и военными для обсуждения сложившейся ситуации, после чего объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей, отмене парламентской неприкосновенности депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши.

После решения президента Туниса об отставке премьера у здания парламента страны начались столкновения. Празднующие манифестанты в ряде городов Туниса разгромили и подожгли штабы исламистской партии «Ан-Нахда», чей лидер Рашид Ганнуши является председателем Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент). В столицу Туниса были введены правительственные войска. Посольство рекомендовало россиянам в Тунисе исключить поездки по стране и воздержаться от фото- и видеосъемки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

В понедельник президент Туниса ввел в республике комендантский час, запретив перемещение людей и передвижение транспортных средств на всей территории страны с 19.00 до 06.00, начиная с понедельника, 26 июля, по пятницу, 27 августа 2021 года.