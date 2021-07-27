 

Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио

27.07.2021, 1:32, Новости дня
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Российская сборная на Олимпийских играх в Токио поднялась на четвертое место в медальном зачете после соревнований в понедельник.

За 26 июля российские спортсмены завоевали три золотые медали, по серебряной и бронзовой награде, передает РИА «Новости».

Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная РФ по спортивной гимнастике.

Бронзовые медали получили прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь.

Первое место в общем медальном зачете занимают Япония (восемь золотых, две серебряные и три бронзовые медали), второе – США (7-3-4), третье –Китай (6-5-7).

У сборной РФ сейчас четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.



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