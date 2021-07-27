Эксперт назвал справедливым призыв единороссов компенсировать газификацию гражданам

«Компенсация должна быть единой по всей стране – за федеральный счет, по единой федеральной программе, с едиными федеральным расценками», – сообщил газете ВЗГЛЯД томский депутат Владимир Самокиш. Так он прокомментировал идею «Единой России» возместить расходы людям, оплатившим подведение газа к домовладению до запуска программы социальной газификации.

«Предложение абсолютно справедливо. Иначе получилось бы, что одни россияне что-то получают в подарок, им расходы возместят, а другие – ничего, хотя они провели те же самые работы, но лишь чуть раньше, чем заработала федеральная программа газификации», – подчеркнул председатель комитета по бюджету, экономике и собственности Томской гордумы Владимир Самокиш.

«В первую очередь, компенсировать надо тем людям, кто принадлежит к социально уязвимым слоям населения: это пенсионеры, особенно одинокие, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи. Перечень льготных категорий у нас широкий. Это те, кто находится в зоне риска», – считает томский депутат.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Александр Новак провел встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Вице-премьер сообщил, что правительство согласилось с инициативой «Единой России» компенсировать затраты людей на прокладку газового оборудования, которое было проведено до старта программы социальной газификации.

«Поскольку нормативная база о социальной газификации вступает в силу в марте, а ваша инициатива была поддержана президентом в апреле, то в течение заявочной кампании заявки подавались по старой схеме. Нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой схеме», – цитирует вице-премьера сайт партии. В свою очередь, Андрей Турчак поблагодарил его за поддержку этой инициативы.

Новак также сообщил, что программа социальной газификации уже находится в практической стадии реализации, – порядка 20 тыс. домовладений бесплатно подключены к газу.

«Что касается остальных россиян, то важно, чтобы стоимость самого подключения трубы, которая идет уже во двор, внутрь домовладения, была бы публично обсуждена и публично зафиксирована, – считает Самокиш. – У нас базовый, опорный оператор программы социальной газификации – это «Газпром». Необходимо именно с ним публично обсудить, чтобы потом, когда начнут подключать конкретные домовладения, не возникало разных толкований о том, сколько стоит базовый минимальный набор таких работ».

«Сегодня на встрече Турчак как раз снова говорил об этом. Нужно определить заранее, сколько стоит погонный метр трубы внутри участка, газоанализатор, газовый счетчик, газовая плита и так далее. Чтобы гражданам сразу стало ясно, что будет стандартная сумма, что домовладение в среднем подключается к газу за 40-45 тысяч рублей. И эту-то сумму и нужно приготовить», – отметил эксперт.

Кроме того, есть граждане, которым будет сложно заплатить даже эти 40-45 тысяч, добавил Самокиш. По его мннеию, даже когда государство за свой счет подведет газовую трубу к самому забору дома, этой категории сельских жителей будет не на что продлить эту трубку по территории собственного участка.

«Я знаю много примеров, когда газ в поселке есть, прямо рядом с домовладением торчит газовая труба, но человек не подключается по причине того, что не хватает денег, чтобы завести трубу внутрь и сделать разводку по дому. Таким категориям наших граждан нужно помогать: это пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды. Именно им, на мой взгляд, надо дополнительно помочь – компенсировать расходы на газификацию уже от точки подключения у забора до своей плиты, батареи внутри дома. Им явно нужно помогать», – призывает томский депутат.

Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.