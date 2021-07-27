 

Врач назвала в эфире общества «Знание» необходимый процент привитых для защиты от COVID-19

27.07.2021, 0:38, Новости дня
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Доктор медицинских наук, профессор, главный врач городской 52 клинической больницы Марьяна Лысенко рассказала российскому обществу «Знание» во время прямого эфира в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» о том, что для защиты от коронавируса необходимо привить 80% населения.

С начала распространения коронавирусной инфекции многопрофильная 52-я больница была перепрофилирована на работу с инфекционными больными, превратившись в сплошную красную зону, и продолжает работу в этом режиме, рассказала Лысенко, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам главврача, сотрудники медицинского учреждения активно участвовали в разработке протоколов лечения ковидных больных.

«Наша больница в медицинской среде имеет прозвище «орфанная больница», так как наш традиционный профиль – редкие и сложные заболевания. Поэтому мы стали своего рода «законодателем моды», авторами московских протоколов лечения, так как большая часть препаратов – это то, чем мы пользовались в повседневной работе для лечения тяжелых больных, это наши привычные препараты, которые оказались очень эффективны», – рассказал Лысенко.

По ее мнению, протоколы лечения первой-второй волны были очень эффективны, однако «потеряли вау-эффект» с появлением новых штаммов. Контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза, поэтому для защиты от вируса необходимо привить 80% населения, сообщила спикер.

При этом время приоритетной вакцинации групп риска уже упущено, сейчас речь должна идти о вакцинации всех и каждого, отметила Лысенко.

«Мы общаемся с новым вирусом, у которого есть способность мутировать, привыкая к условиям. Не успев вакцинироваться, мы создали прослойку, где получаем мутации с другими клиническими характеристиками. Наши протоколы, работавшие против уханьского штамма, против индийского работают недостаточно хорошо, и нужно перестраивать клиническую тактику. Пока мы не получим большой процент  вакцинированного населения, мы будем  получать все новые и новые штаммы, и в конце можем получить такой вирус, против которого будет неэффективна вакцина», – считает врач.

Как отметила эксперт, к вакцинации почти нет абсолютных противопоказаний. Она рассказала, что в консультативно-диагностическом отделении  52-й больницы вакцинируют пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями: с почечной недостаточностью, гематологическими и тяжелыми аллергическими заболеваниями, пациентов после пересадки почек.

«Есть периоды жизни, когда вакцинация не рекомендована – например, во время курса химиотерапии, при беременности до 22 недель, при этом эти периоды конечны. В случае анафилактического шока на вакцины в анамнезе вакцинация должна проводиться под контролем аллерголога-иммунолога. Мы ищем не противопоказание, а способ реализовать вакцинацию – нужно найти для этого правильное окно», – сообщила Лысенко.

Также она отметила, что время ковида было прорывным – российские врачи много нового предлагали, применяли, изучали и публиковали.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» российского общества «Знание» поблагодарил россиян за помощь в сборе информации по исследованию вакцин против коронавируса и призвал их беречь близких.



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