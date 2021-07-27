 

Диспетчер, который садил самолет с Протасевичем в Минске, пропал. Возможно, он бежал из Беларуси – СМИ

27.07.2021, 0:36, Новости дня
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Журналисты не смогли дозвониться ему на домашний телефон в Минске. Галегов ушел в отпуск и потом не вышел на работу, пишет издание в Telegram. 

Заместитель директора “Белаэронавигации” Иван Герловский сказал, что Галегов в отпуске с июня и он “ничего не знает” о его пропаже или увольнении. 

Коллеги предполагают, что диспетчер, который родом из Грузии, уехал туда к родственникам.

В Беларусь он переехал в “сознательном возрасте”, там познакомился с женой, работал в “Белаэронавигации” с 2010 года, пишет издание. 

Telegram-канал NEXTA уточняет, что Галегов – тот диспетчер, “которого заставили посадить самолет с [оппозиционным журналистом Романом] Протасевичем” в Минске. 

“Никто на работе не знал о его планах. 3 июля он просто не вышел на работу. На звонки не отвечает. В соцсетях все аккаунты удалены”, – рассказал собеседник канала. 

По данным NEXTA, в шкафчике для переодевания на работе Галегова не оставлял вещей. 

“Сегодня все на ушах. Вскрыли его шкафчик для переодевания – там нет вещей совсем. Ни одной вещи”, – отмечают источники NEXTA. 

Контекст:

Белорусские спецслужбы задержали Протасевича и его девушки Софию Сапегу 23 мая, когда те летели из Афин в Вильнюс. Борт совершил аварийную посадку в Минске в связи с сообщением о якобы взрывоопасном устройстве на борту. Сапега и Протасевич были арестованы, их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

14 июня Протасевич появился на пресс-конференции, организованной МИД Беларуси. Он несколько раз повторил, что никто его не бил, он чувствует себя хорошо, и сказал, что считает “настоящими заложниками ситуации” своих родителей и Сапегу.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапегу обвиняют в участии в массовых беспорядках и разжигании социальной вражды и розни.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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