Счастья тебе, Маринка! – Личное мнение

Сегодня вечером — добрый пост: 50-летняя Марина Федункив вышла замуж за 37-летнего итальянца Стефано.



Фото: Соцсети

Молодец, Маринка! Рада за тебя очень.

Муж Марины является советником президента итало-российской торговой палаты и вице-президентом по маркетингу и коммуникациям крупной инвестиционной компании.

Смотрите, как расцвела Федункив рядом со своим красавцем! Её глаза светятся от счастья в прямом смысле слова. В них — триумф жизни!



Фото: Соцсети

А вот какой она была рядом с бывшим. Обратите внимание на её глаза: это — глаза несчастной женщины, живущей с абьюзером. В них — очень много боли.



Фото: Соцсети

Пока одни девки, вроде Полинки Дибровой, тратят молодость и красоту на обеспеченных пенсионеров, а другие выходят замуж за амбициозных оладушков-режиссёров, которые в свои преклонные 46 лет до сих пор считаются подающими надежды несмотря на помощь свекрови-сенатора, Маринка сочеталась браком с красивым, молодым и состоявшимся мужиком.

Ну, что я могу сказать: значит, ей было что ему предложить. Значит, ему было, что предложить ей, и она, что самое главное, разрешила себе это взять!

Разрешила сменить то, что было слева, на то, что — справа.



Фото: Соцсети

На свете много классных мужиков. На самом деле, много.

И этим мужикам нужны женщины. И эти мужики предлагают женщинам себя: свою любовь, уважение, поддержку, партнёрство, хороший секс, хорошее отношение, хорошее воспитание.

Проблема — не в мужиках, которых нет, а в самих женщинах, которые не разрешают себе всё это взять.

Многие женщины боятся классных мужиков, не верят им, не верят в их любовь, потому что сами себя не любят.

Вы подписываетесь на тех, кто годится вам в отцы, на тех, кто вас пользует, на тех, кто вас не любит, хоть иногда и уверяет вас в обратном, на тех, кого вам приходилось тащить в ЗАГС вместо того, чтобы дать себя уговорить, на тех, кто скуп на чувства и подарки, на тех, кто ставит вас на то место в своей жизни, которое вас не устраивает, на тех, кто делает вам замечания по поводу и без, на тех, рядом с кем вы чувствуете себя менее красивыми, желанными, умными, чем вы есть на самом деле.

Вы не разрешаете себе быть с крутыми, потому что в глубине души сами не считаете себя таковыми.

А Маринка разрешила, и теперь в её глазах — то самое пресловутое женское счастье.

Совет да любовь!

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