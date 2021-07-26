В правительстве оценили объемы ускоренной газификации в ближайшее время

Порядка 60% домовладений из почти 4 млн потенциально попадающих под ускоренную догазификацию, подадут заявки и получат газ в 2021-2022 годах, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Есть общее понимание, что максимально недогазифицированно окало 4 млн домовладений в 36 тыс. населенных пунктах. Но точно не все пойдут с заявками. Мы ожидаем, что коэффициент где-то 0,6 от этой цифры будет от потенциального количества», – цитирует Новака РИА «Новости».

Он добавил, что с 21 апреля по текущий момент исполнено около 20 тыс. заявок на догазификацию, при этом совершенствуется нормативная база, выстраивается система взаимодействия на основе новой модели газификации.

Недавно создали единый оператор газификации «Газпром газификация», проводится работа над созданием региональных операторов.

Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.