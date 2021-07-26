 

СК решил проверить сообщения о попытке выгнать детей-инвалидов с площадки

26.07.2021, 23:44, Новости дня
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Следователи СК РФ по Петербургу организовали доследственную проверку по факту появившейся в Сети информации о попытке женщины выгнать детей с особенностями развития с игровой площадки.

На появившемся в Сети видео видно, что жительница ЖК «Балтийская жемчужина» пытается выбить из рук сопровождающей детей-инвалидов телефон, а также требует немедленно уйти с детской площадки. Слышно, как она говорит о детях и их тьюторах: «Вам здесь не место», «больные дети пугают наших детей», «у нас еще этого не было в доме», «вы отсюда съедете».

«26 июля 2021 года в ряде СМИ опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Петербургу.

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов и сопровождающих их вне очереди. В частности, обслуживание детей-инвалидов и сопровождающих их вне очереди вводится на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях.



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