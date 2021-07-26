 

Минздрав одобрил исследование комбинации «Спутника лайт» с AstraZeneca

26.07.2021, 23:44, Новости дня
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Министерство здравоохранения разрешило клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca, следует из государственного реестра лекарственных средств.

В соответствии с информацией в реестре, целью клинического исследования является «изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 (вакцина компании AstraZeneca) и rAd26-S («Спутник лайт»), вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст» для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», передает ТАСС.

Отмечается, что первую и вторую фазы исследования предполагается проводить в пяти медицинских организациях, в том числе в Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева Минздрава России, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова и ГК «Медси».

В госреестре отмечено, что исследования будут проводиться до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов. Препарат будет вводится внутримышечно.

Напомним, в декабре прошлого года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca недостаточно эффективна, предложив исправить это за счет второго компонента российского «Спутника V».

В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.

21 декабря 2021 года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что комбинированная вакцина от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca обеспечит иммунитет на два года.



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