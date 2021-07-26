 

Министр спорта Украины судил финальный поединок между фехтовальщицами из России на Олимпиаде 2020

26.07.2021, 23:42, Новости дня
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В финале за победу боролись две саблистки – Софья Великая и София Позднякова. Последняя выиграла со счетом 15:11.

Гутцайт был одним из двух рефери поединка, второй судья – Папа Хасоум из Сенегала.

Скриншот: olympics.com

В статье 120 Конституции Украины отмечено, что члены Кабинета Министров, руководители центральных и местных органов исполнительной власти не имеют права совмещать служебную деятельность с другой работой (кроме преподавательской, научной и творческой работы во внерабочее время), входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли.

Контекст:

Гутцайт родился в 1971 году в Киеве, он принимал участие в трех Олимпиадах – в 1992-м, 1996-м и 2000 году – в фехтовании на саблях. Стал олимпийским чемпионом 1992 года в командном зачете. Гутцайт является судьей международной категории, с 2017 года возглавляет Федерацию фехтования Украины. Гутцайт стал министром молодежи и спорта 4 марта 2020 года.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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