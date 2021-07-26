 

Суд освободил Крысина от ответственности по трем статьям обвинения по делу о пытках активистов Майдана

26.07.2021, 23:42, Новости дня
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Об этом сообщило издание Watchers. 

Крысина освободили от ответственности по статьям о похищении человека, хулиганстве, совершенном группой лиц, и незаконном препятствии проведению митинга (ст. 146, ст. 296, ст. 340 Уголовного кодекса Украины). Об этом ходатайствовала его адвокат Татьяна Гнатюк, так как сроки давности по ним истекли. 

Прокурор Юлия Малашич в суде обвинила защиту Крысина в затягивании процесса. 

“Все поведение защиты – а именно затягивание – дало свой результат. После пяти месяцев неявок адвокатов судебное разбирательство началось с опозданием. Сроки давности по трем статьям действительно прошли”, – сказала она. 

Судья Елена Просалова удовлетворила ходатайство адвоката. 

Однако по одной статье – о пытках с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершать действия, противоречащие их воле (ст. 127 Уголовного кодекса), – сроки давности не истекли.

Крысин принимал участие в заседании по видеосвязи из Торецкой исправительной колонии.

Контекст:

В деле о похищениях и пытках на Майдане также фигурировал охранник Крысина Сергей Чемес, в сентябре 2018 года он признал вину и пошел на сделку со следствием, получив три года и три месяца тюрьмы.

Потерпевшими признаны три человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать журналиста Вячеслава Веремия Екатерина Веремий и его жена Светлана Кирилаш. Дело включает в себя три эпизода.

Первый эпизод касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Иваненко похитили на станции метро “Петровка” (сейчас “Почайна”) в Киеве после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро “Бориспольская” и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили.

Второй эпизод касается нападения титушек на баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминировали хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга.

Третий эпизод касается убийства журналиста Веремия. По нему Крысин сейчас отбывает наказание (сначала в 2017 году Крысину дали условный срок по этому делу, а позже, в 2018-м, апелляция заменила его на реальный – пять лет тюрьмы). 

Также в мае 2021 года стало известно, что в колонии Крысин терроризировал других заключенных и предстанет перед судом по этому делу.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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