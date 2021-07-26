Блогер Диана Литвинова порассуждала о вероятном разводе Насти Ивлеевой и Элджея: “Есть холодок”

Популярная инста-блогер Диана Литвинова недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором высказала свое мнение по поводу вероятного развода ведущей Насти Ивлеевой и рэпера Элджея. По мнению знаменитости, звездная пара попросту не совладала с первым серьезным кризисом в отношениях.

Поводом для комментария инстадивы стал тот факт, что в последние полгода в СМИ и среди пользователей Сети упорно муссируются слухи о том, что рэп-исполнитель Элджей и ведущая “Орла и Решки” Настя Ивлеева весьма близки к расторжению брака, который был заключен всего лишь пару лет назад. Стоит отметить, что и сами супруги в соцсетях дают определенные поводы к формированию такого мнения. Со своей стороны Диана Литвинова упомянула, что совсем недавно ей довелось побывать на одном из светских мероприятий в компании со звездной парой, и результаты её наблюдений лишь подтвердили версию о вероятном разводе. “Между ними есть какой-то холодок… Они стали не так близки , как прежде, хотя раньше искра между ними и энергетика очень чувствовалась”, – так описала свое впечатление блогер.



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Диана Литвинова заявила, что, по её мнению, отношения супругами могут быть потеряны уже на самой ранней стадии отношений, поэтому для поддержания их просто необходимо регулярное внесение в совместное общение свежих эмоций. “Сегодня между ними больше стало дружбы, а не любви. В частности, я не понимаю, почему Элджей никак не участвует в её блогах, почему Настя надолго уезжает сама, а мужа с собой не берет. На расстоянии в такие периоды, когда наметился кризис, тоже не классно быть”, – подытожила инста-блогер.

Источник: dni.ru