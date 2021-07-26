 

Стоимость биткоина превысила 40 тыс. долларов

26.07.2021, 22:50, Новости дня
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Биткоин в ходе торговой сессии в понедельник ускорил рост и торговался на уровне 40,233 тыс. долларов (+17,2%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 22.14 мск.

Согласно данным на 22.28 мск, курс биткоина находился на уровне 40,435 тыс. долларов (+17,33%). Стоимость биткоина превысила 40 тыс. долларов впервые с 16 июня, передает ТАСС.

Напомним, 20 июля стоимость биткоина на торговой сессии опускалась ниже уровня в 30 тыс. долларов. Двумя месяцами ранее стоимость биткоина выросла на 20 % после обвала на бирже, почти достигнув отметки 42 тыс. долларов.



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