Стоимость биткоина превысила 40 тыс. долларов

Биткоин в ходе торговой сессии в понедельник ускорил рост и торговался на уровне 40,233 тыс. долларов (+17,2%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 22.14 мск.

Согласно данным на 22.28 мск, курс биткоина находился на уровне 40,435 тыс. долларов (+17,33%). Стоимость биткоина превысила 40 тыс. долларов впервые с 16 июня, передает ТАСС.

Напомним, 20 июля стоимость биткоина на торговой сессии опускалась ниже уровня в 30 тыс. долларов. Двумя месяцами ранее стоимость биткоина выросла на 20 % после обвала на бирже, почти достигнув отметки 42 тыс. долларов.