Экономика: Центробанк начал борьбу c инфляцией будущего

Центробанк начал борьбу с инфляцией по-крупному – он решил повысить ставку сразу на один процентный пункт. При этом рост цен уже уже достиг своего пика, а некоторые экономисты считают, что даже преодолел его. Тогда в чем смысл столь жесткой меры, примененной регулятором?

Ключевая ставка в РФ снова 6,5%? такой она была в конце 2019 года, перед пандемией. Российский Центробанк в пятницу поднял ее сразу на один процентный пункт. Это довольно резкое повышение ставки за один раз.

Причины понятны – регулятор таким способом борется с инфляцией, желая не дать выйти ей из-под контроля. Конечная цель – вернуть инфляцию на уровень 4%. Такой ежегодный рост цен устраивает регулятора, считая его комфортным для российской экономики.

Может удивлять то, что столь резкий шаг регулятор сделал тогда, когда наметились первые признаки уменьшения инфляционного давления в России. Тем более, что летом традиционно снижаются цены на местные овощи и фрукты, что оказывает влияние на общие показатели инфляции. «Еще до решения ЦБ многие эксперты отмечали, что инфляция в стране сейчас уже либо находится около своего пика, либо даже миновала его. Это оставляло пространство для маневра и позволяло не повышать ставки так резко. Среди альтернатив называлось перераспределение баланса налогового бремени в пользу прямых налогов и уменьшения косвенных. Однако регулятор не уловил настроение рынка», – считает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Судя по всему, ЦБ больше ориентируется на инфляционные ожидания населения, а они оказались даже выше, чем были в 2020 году в период пандемии.

Поможет ли закручивание гаек Центробанком победить инфляционную проблему? И когда рост цен может вернуться на комфортный для российской экономики уровень?

Если бы ЦБ не повышал ставку в этом году, то инфляция в этом году была бы ближе к верхней границе ожиданий – 6-6,2%, говорит ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. Однако

вернуться в этом году к 4% все равное не удастся, скорее всего, инфляция будет в районе 5,7%. Но нельзя сказать, что повышение ставки напрасно. То, что регулятор делает сегодня, отразится на инфляции, но позже.

Текущие меры ориентированы на 2022-2023 годы, говорит Кивкулис.

По его словам, тот всплеск инфляции, который мы увидели в последние месяцы, частично связан в том числе со снижением ставки ЦБ в прошлом году. «Но в целом это шок спроса и предложения в постпандемический период. На эти факторы ЦБР напрямую повлиять не может», – говорит экономист.

Продолжит ли Банк РФ и дальше в этом году снижать ставку или остановится на 6,5%? Мнения экспертов разошлись. Кивкулис считает, что 6,5% может оказаться достаточно, но многое будет зависеть от данных по потребительской инфляции: может понадобится еще повышение, скажем до 7%, но пока вряд ли выше.

Согласно прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка с 26 июля до конца 2021 года прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%. «В соответствии с этим прогнозом, ставка уже в сентябре теоретически может быть повышена до 7%, а в октябре – и до 7,5%», – не исключает Алексей Ковалев из ФГ «Финам».

Достигнуть цели – инфляции в 4% – удастся, но не в этом, а в 2022 году. В следующем году она ожидается на уровне 4-4,5%. При этом ключевая ставка в среднем будет по-прежнему высокой – на уровне 6-7%, считает ЦБ.

Оборотная сторона медали в том, что притормозит не только инфляция, но и рост российской экономики. Если уже осенью регулятор доведет ставку до 7%, то экономический рост замедлится и едва превысит 2% в 2022 году, считает Купцикевич.

«Кредиты станут куда менее привлекательными как для бизнеса, так и для населения, а уж о быстром росте заработных плат и говорить не приходится», – говорит эксперт.

«Долговая нагрузка на реальный сектор экономики существенно возрастет, если Банк РФ продолжит повышать ставку, потому что более трети кредитов предприятия брали с плавающей ставкой. В подобной ситуации о заметном росте доходов не может быть и речи: бизнес будет всеми силами урезать любые издержки, дабы покрывать уже взятые кредиты», – считает Купцикевич.

Есть риски, что все это приведет к обратному эффекту – разгону инфляции. Ведь если не растут зарплаты, дорожают кредиты, и население переходит от потребления обратно к накоплению на «черный» день, то спрос на товары и услуги падает. «Дальше уже идет по цепочке: восстановление производства замедляется, как следствие, объем предложения на рынке сокращается, себестоимость продукции повышается, а инфляция разгоняется еще больше», – предупреждает Купцикевич.

Ко всему прочему, российский Центробанк не всемогущ. Есть еще и внешняя инфляция, на которую он не может никак повлиять. Импортная продукция тоже выросла в цене, например, лекарства и электроника.

«В целом, внешняя инфляция играет сейчас куда более существенную роль. Если компании получают от экспорта гораздо больший доход, чем от продажи внутри страны, то они постараются быстро переориентироваться на экспорт, создавая дополнительный дефицит предложения и повышение цен внутри страны», – говорит еще об одном риске роста инфляции Купцикевич. В этих случаях правительство может ввести пошлины на экспорт товара, как, например, с пшеницей. Однако предупредить в таких ситуациях рост цен сложно. Но при хорошем раскладе РФ уже прошла инфляционный пик, и тогда инфляция замедлится до 4% к концу 2022 года, заключает Кивкулис.

Теги:

Экономика России

,

инфляция

,

цены на продукты питания

,

повышение цены