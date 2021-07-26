Яхта, на которой Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения, принадлежит Ринату Ахметову – Daily Mail

Об этом вечером 25 июля, на следующий день после дня рождения актрисы, сообщила британская Daily Mail.

По данным издания, 85-метровая яхта Valerie стоимостью $130 млн была арендована для приема гостей у побережья Сен-Тропе на Французской Ривьере. Стоимость аренды не уточняется.

В статье говорится, что на судне, отремонтированном в 2019 году, девять кают, в которых можно разместить до 17 человек. У яхты несколько палуб, терраса с шестиметровым бассейном и джакузи, столовая и бар, холл и кинотеатр на верхних палубах.

фотогалерея

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Фото: yachtharbour.com



Фото: yachtharbour.com



Фото: yachtharbour.com



Фото: yachtharbour.com



Фото: yachtharbour.com

Контекст:

По данным Forbes, Ахметов – самый богатый человек в Украине с состоянием $7,6 млрд. В мировом рейтинге он занимает 327-е место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов был на 803-м месте, тогда его состояние оценивалось в $2,8 млрд.

Ахметов владеет группой компаний СКМ (“Систем Кэпитал Менеджмент”). Компания распоряжается контрольным пакетом акций более 100 предприятий в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой сферах, медиабизнесе, розничной торговле и сфере недвижимости. Ахметов также является президентом и владельцем футбольного клуба “Шахтер”.

24 июля, в свой день рождения, Лопес обнародовала фото и видео с отдыха на яхте. На них она позировала в бикини, а целовалась со своим давним возлюбленным Аффлеком, подтвердив информацию о воссоединении с ним.

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