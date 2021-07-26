Подоляк объяснил кадровые решения Зеленского в СБУ и сообщил о еще двух увольнениях

“Для президента принципиально значительно активизировать работу СБУ для того, чтобы наконец поставить точку во всех контрабандных схемах. К сожалению, не видели достаточной работы службы на этом направлении в последнее время. Также среди ключевых причин – необходимость подготовить СБУ к реформе, которая начнется после принятия соответствующего закона”, – сказал он.

По словам Подоляка, “есть также соответствующие решения” относительно начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова, который фигурировал в деле о подготовке покушения как возможная жертва, и советника главы СБУ Андрея Трипилки.

Кадровые изменения в СБУ “отражают необходимость эффективной работе СБУ с первого дня проведения реформы”, заявил Подоляк и назвал действия президента “системным подходом к трансформациям в спецслужбах Украины”.

“Обычно после принятия любого базового закона тратится еще минимум полгода для адаптации, подготовки изменений, каких-то процедурных моментов. Сейчас служба должна быть готова с первого дня от старта реформы, чтобы не было паузы в эффективности в новых условиях”, – добавил он.

Контекст:

23 июля 2021 года “Украинская правда” сообщила о том, что Зеленский уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины генерал-майора Руслана Баранецкого. В ОПУ сначала опровергали это, заявляя, что “указа об увольнении заместителя председателя СБУ Баранецкого нет”.

Сегодня указ об увольнении Баранецкого был опубликован, президент принял еще ряд кадровых решений в отношении заместителей главы ведомства Ивана Баканова, и заявил, что альтернативы реформе СБУ “нет и не будет”. После решений Зеленского у Баканова осталось три заместителя.

Реформа СБУ – одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины, говорил в конце июля 2019 года заканчивавший свою миссию в Украине посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.

Законопроект о реформе СБУ №3196 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года. После доработки в комитете он был в октябре 2020-го зарегистрирован заново в новой редакции как №3196-д. Верховная Рада приняла законопроект за основу 28 января 2021 года.

Как сообщала пресс-служба СБУ, документ предусматривает ряд изменений в работе ведомства, в том числе демилитаризацию, отказ от “несвойственных специальным государственным органам функций”, оптимизацию кадрового состава и внедрение гибкой структуры СБУ. Также предлагается расширить вектор контрразведывательной работы и усовершенствовать сотрудничество со спецслужбами других стран.

Реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту критической инфраструктуры, сохранение экономических функций СБУ не предусмотрено.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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