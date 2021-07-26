 

Минцифры снова предлагает деньги за взлом “Дії”. Призовой фонд – 1 млн грн

26.07.2021, 22:48, Новости дня
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Участникам предлагают найти уязвимости в приложении, за каждую обещают вознаграждение. 

Приоритет этого этапа – тестирование функции “Дія.Підпис” (электронная подпись), призовой фонд – 1 млн грн. 

В министерстве заверили, что “Дія” – самый безопасный украинский государственный IT-продукт. 

“Приложение не хранит персональные данные, а лишь отражает информацию, которая уже есть о вас в реестрах”, – пояснили в ведомстве. 

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/4255698661150037

Глава Минцифры Михаил Федоров уточнил, что багбагунти стартует 27 июля. Первый багбаунти проходил в конце прошлого года, тогда призовой фонд тоже составлял 1 млн грн. 

“Как проходил первый багбаунти? В нем участвовали “этические хакеры” со всего мира. Это специалисты, которые ищут уязвимости в программе. Он длился одну неделю в декабре прошлого года. “Дія” прошла проверку “этическими хакерами”. Уязвимости, которые влияли бы на безопасность “Дії”, не обнаружили. Какие правила во втором багбаунти? В нем может принять участие каждый желающий. Независимо от опыта и квалификации. Багбаунти продлится уже не неделяю, а полгода. Тестировать будут копию “Дії”, как и в прошлый раз”, – добавил Федоров.  

https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/384809956315588

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На начало 2021 года приложение установили 2,6 млн украинцев, на портале доступны 50 электронных услуг. Среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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