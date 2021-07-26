Ученые представили тесты для обнаружения рака головного мозга по анализам крови и мочи

Объединенный коллектив британских и голландских ученых провел исследование, в ходе которого разработал специальные тесты, способные обнаружить одно из онкозаболеваний головного мозга по анализам крови и мочи. Исследователи заявили о достаточно высокой эффективности новой методики диагностирования.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Кембриджский институт исследований рака (Великобритания) и Амстердамский UMC (Нидерланды), стал тот факт, что после удаления опухоли мозга, появившейся вследствие появления онкозаболевания глиомы, весьма вероятен риск её возвращения. Для мониторинга такого процесса традиционно пациентам ежеквартально проводится МРТ, за которой следует биопсия. Со своей стороны исследователи, возглавляемые Флораном Мулиером и Ричардом Маиром, стали разработчиками двух параллельных подходов для решения проблемы выявления cfDNA головного мозга. Указанные тесты позволили обнаружить рецидивирующую опухоль в 10 из 12 образцах плазмы крови и в 10 из 16 образцах мочи. Примечательно, что ранее обнаружение ДНК опухоли в крови представляло затруднение вследствие наличия гематоэнцефалического барьера, отделяющего головной и спинной мозг и препятствующего прохождению элементов клеточной структуры.

Специалисты отметили, что предложенную ими методику тестирования можно применять в периоды между МРТ-тестированиями – она может способствовать обнаружению возвращающейся опухоли мозга оперативнее. Даже несмотря на небольшой размер выборки пациентов, эксперты считают результаты своего исследования многообещающими. Результаты научной работы были опубликованы в EMBO Molecular Medicine.

Источник: fbm.ru