 

Французские ученые представили самоорганизующихся мини-роботов

26.07.2021, 22:44, Разное
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Французские исследователи провели исследование, в ходе которого исследовали способность крошечных вибрирующих роботов к выполнению сложных действий. В результате специалисты разработали микроустройства, способные самостоятельно транспортировать предметы и проходить узкие тоннели.
Ученых, представляющих Университет Бордо (Франция), заинтересовали особенности движения маленьких объектов в пределах замкнутого пространства с помощью вибрации. В процессе эксперимента исследователями использовались миниатюрные пластиковые предметы, внешне напоминающие жучков. Объекты оснастили вибрирующими устройствами и наполнили ими пространство внутри специально созданной окружности с гибкими стенками, снабженной рядом препятствий. Проводя испытания, специалисты обнаружили ряд закономерностей в, казалось бы, хаотичном движении роботов: когда происходило взаимное столкновение “жучков”, они начинали выстраиваться по краям окружности. Затем, после завершения группирования, мини-роботы действовали уже совместно, например, при прохождении узкого тоннеля. Такой эффект исследователи объяснили образованием некоей суперструктуры вследствие самоорганизации отдельных устройств.

Стоит отметить, что на втором этапе эксперимента в совокупность уже используемых “жуков” разработчики внедрили несколько активируемых светом вибрационных двигателей, и это дало возможность контролировать направление перемещения ботов. В частности, мигание света заставляло “жучка” поворачивать вправо или влево. Ученые заявили, что открытую ими методику уже сейчас можно применять для очистки поверхностей от различных предметов. Материалы научной работы были опубликованы TechXplore.com.

Источник: mashnews.ru



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