Мнение: Положительные и отрицательные векторы

Будем учиться разбирать диалоги в письмах с точки зрения векторов. А потом и описания эпизодов.

Что нам это даст?

Сумма векторов равна динамике значимости.

То есть вы можете понять, насколько выросла значимость фигуры или, наоборот, уменьшилась.

Как измерить исходную значимость я тоже расскажу потом.

Пока разберемся с динамикой.

Все векторы в красном поле, то есть векторы в границах и векторы компенсации – это положительные векторы.

Все векторы в черном и сером поле, векторы косяков и сливов – это отрицательные векторы.

Если отрицательных векторов нет или они компенсированы, а положительные векторы есть, значимость фигуры растет.

Если отрицательных векторов много и они не компенсированы, значимость быстро уменьшается.

Математика очень простая.

Мы еще упростим пока про векторы косяка.

Векторы косяка имеют отрицательный потенциал, то есть они не снижают значимость сразу.

Если партнер не рапан и не надевает на фигуру колпачок, векторы косяка снижают температуру фигуры.

Холодная фигура уменьшается очень быстро, иногда быстрей, чем от слива.

Но из-за колпачка на фигуре векторы косяка могут действовать наоборот, но мы пока это рассматривать не будем.

Мы будем считать векторы косяка не потенциально отрицательными, а тоже отрицательными, как и векторы слива.

У нас получится очень простая картина.

Каждый запрос, каждая коммуникативная единица, в психологии с легкой руки Эрика Берна это называется “транзакция” – это и есть вектор. Только вектор точней, потому что имеет координаты в поле, по которым можно понять его длину, направление и даже заряд.

В одной фразе диалога иногда содержится несколько векторов, то есть несколько транзакций.

Транзакции могут быть и невербальными, это не обязательно слова.

Сделать ход можно и без слов.

Ход не равен вектору, иногда ход содержит несколько векторов, но мы пока можем все упростить и считать, что ход – это вектор.

Посмотрим для примера вчерашний диалог, который вы разбирали.

“- Если ты собираешься меня так показательно игнорить, то можешь в принципе уё#@вать. Ведёшь себя как тупая п#@, на%й оно мне не нужно.

(Здесь попытка пики, но получился вектор косяка. То есть часть вектора в границах, часть мимо границ. Опишете что где)

– Ты меня вчера послал. Так что я в курсе.

Ты помнишь, что вчера сказал? Ведёшь себя так, будто не помнишь/ не говорил.

– Что именно из того что я вчера сказал было неправдой?

– Грубое садистское оскорбление = правда? Если ты так думаешь, то контакт с реальностью утерян. Ты спросил, чего бы я вообще хотела. Я ответила, что того из-за чего я, собственно, и нахожусь с тобой. Как можно понять, это не связанно с досугом/работой/ карьерой. Ведь всё это доступно, при моем желании, и без тебя. Ты отзывался с презрением и обесцениванием обо мне как о женщине. И сегодня ты считаешь это нормой, а я должна как к правде о себе отнестись к твоим словам.

(Здесь у нее Училка. Баг показывает направление векторов и, зная баг, можно компенсировать вектор косяка. Но вектор косяка тут небольшой, а векторы слива большие. В чем косяк, видите? А как компенсировать? Компенсировать можно противоположным конкретному багу вектором. Зная баг, это увидеть легко. Как компенсируются векторы сливов, отдельно будем говорить)

– Понятно

– Не посветишь меня, что тебе понятно?

– То, что нам видимо не по пути. Я один раз стерпел демонстративный уход, второй, но снова мне такое не нужно.

(Здесь он компенсировал свой вектор косяка. Видите как? Ему было это просто, потому что она вышла из границ больше, чем он)

– Ты сказал, что морально мне нечего дать ребёнку, предположив что я считаю, что он вывалится из меня как брелок. Тут или уйти или морду разбить.

(Здесь у нее и вектор слива и очень большой вектор косяка. Опишите)

– А ты что, считаешь себя готовой к ребёнку?

– А че ты со мной столько времени?

– Я задал вопрос. Я сказал что ты ничего не сможешь дать ребёнку. Я тоже. Это

была бы глупая затея делать ребёнка сейчас. В чём я не прав?

(Здесь у него ходы в границах. Более того, крючок. Хотя не будь она такой хабалкой, сама суть того, что он ей говорит, был бы вектором косяка. Но из-за ее позиции его СЗ тут растет. Опишите тоже)

– Я знаю как создавать контекст для формирования личности и тд, я знаю что важнее всего любовь и ее во мне много. А ты харкнул в душу, и гордо недоволен уходом моим. Будто на ровном месте это было а не ты давил на меня. У меня просто не было слов от а#@я. Ещё и от ТЕБЯ такое услышать очень больно.

(Здесь она опять косячит и несколько векторов сливов. Опять Училка большая. Описывайте)

– Мне было больно услышать что ты относишься ко мне как к придатку.

– К чему придатку??

– К тому что тебе ну, по кайфу так жить, ты не считаешь нас семьёй. А считаешь, что просто прикольно. Я вокруг тебя пляшу, а в ответ только и слышу Я,Я,Я,Я. Ты эгоистка невероятная.

(Он в границах, несмотря на то, что это почти решето. Но ее подачи добавляют ему КП и он получается в границах. Опишите)

– У тебя двойные стандарты здесь. У каждого из нас свой кошелёк, каждый на своё усмотрение покупает продукты не спрашивая чего хочет другой (кроме случаев-исключений). Наверное, так потому что ты привык жить один. Ты сначала сообщаешь о своих делах общественности, а потом мне. По другому ты видно не жил никогда. Мы – это типа наша квартира, но при расставании уёбывать мне. Я и знала что уёбывать мне. В семье ты можешь мою брать карту а я твою. Этого нет. Ну значит есть то что есть. Когда у меня трудности я тоже не могу тебя попросить. Неловко, как с посторонним.

– Ну и на#@я ты живёшь с посторонним почти год?

(переслала аналогичный свой вопрос, который он проигнорировал выше)

– А че ты со мной столько? Я первая спросила.

– Потому что люблю

– Инициатор расходиться – ты

– Да я вообще во всём виноват

– Зачем давил на меня? Каждая твоя попойка – до#@вание до меня: “Почему ты мне не делаешь печеночный торт? Почему ты не стягиваешь с меня штаны? Буду тебя бить бла-бла…” в шутке доля шутки. Я всё терплю каждый раз. Порой без малейшего повода наезды. И ядом пропитаны. Я не пляшу вокруг тебя, но я стараюсь не делать дискомфорт и обходить углы. Я гашу всякие нехорошие вещи, стараюсь не напрягать, хочу чтобы тебе комфортно было эмоционально и легко, быть с тобой ласковой. Мой фокус внимания на тебе всё время.”

(Остановимся пока на этом. Здесь у него получился очень изящный шар с крючком. И в ответ ее прорвало на поток рефлексии из решета, где много косяков и новых сливов. Динамика для нее очень плохая. Для него очень хорошая, несмотря даже на то, что он будет дальше пьянствовать, а она обмотается ЗВ. В реальности его фигура вырастет, они расстанутся, она лет пять будет его оплакивать. А он найдет себе девушку с ОЗ выше, благодаря росту. Вот такой пока прогноз и вряд ли что-то изменится, поскольку, чтобы менять состояние поля, надо видеть границы, а автор их не видит совсем. Если вы видите границы, вы можете поменять даже очень плохое положение)