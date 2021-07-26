Мнение: Ленин о русском варварстве, песня о погибели России и девяностые в США

1. Две версии одной реплики Владимира Ильича:

Если в Германии революция ещё медлит «разродиться», наша задача — учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства. Если есть люди среди анархистов и левых эсеров (я нечаянно вспомнил речи Карелина и Ге в ЦИК), которые способны по-карелински рассуждать, что-де не пристало нам, революционерам, «учиться» у немецкого империализма, то надо сказать одно: погибла бы безнадежно (и вполне заслуженно) революция, берущая всерьез таких людей.

https://olegmakarenko.ru/2192364.html?thread=813330668#t813330668

Такую версию этой цитаты можно найти, например, в полном собрании сочинений Ленина 1970 года:

http://uaio.ru/vil/43.htm

Однако в других версиях цитата несколько иная, там благозвучия ради добавлена ссылка на исторический опыт Петра I:

http://leninvi.com/t36/p301

…не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание ещё больше, чем Пётр ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства.

2. Актуальная песня о нынешнем переобувании креативных либералов в пламенных коммунистов:

https://www.youtube.com/watch?v=dASrnHo3dzo

На канале у автора есть и другие хорошие песни:

https://www.youtube.com/c/АрбалетГоворит/videos

3. Ситуация в США начинает напоминать наши девяностые. Загнав полицию в слабое и униженное положение, американцы получили в некоторых регионах естественную реакцию — криминал почувствовал «вольницу» и начал извлекать удовольствие из происходящего. Также на улицы вышли мелкие спекулянты, гонять которых полиция теперь не может и не хочет:

https://www.zerohedge.com/markets/it-looks-bazaar-istanbul-without-police-street-illegal-vendors-and-gamblers-are-taking-over

Марко Маджич, руководитель отдела развития бизнеса City Jeans на Ист-Фордхэм-роуд, сказал газете New York Post: “Это похоже на базар в Стамбуле. Единственная разница в том, что в Стамбуле это законно и организованно, а здесь незаконно и неорганизованно.”

“Пост” сообщает, что в настоящее время на тротуарах работают 242 продавца, что превышает 230 витрин в том же районе.

“Они продают воду, ювелирные изделия, маски, игрушки, контрафактные товары, все, что вы можете себе представить”, – сказала Вильма Алонсо, директор района по улучшению бизнеса Фордхэм-Роуд. Она сказала, что они даже играют в три карты монте и назвали ситуацию “кризисом общественной безопасности”.