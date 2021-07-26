Мнение: 20 идей ни о чем

Говорят, что сейчас буквально все ведущие СМИ России усиленно рекламируют некий “проект 20 идей для России”. Замечены Ведомости, Коммерсант, РБК и далее по списку (список небольшой, СМИ в РФ почти вымерли, как мамонты). Из любопытства решил посмотреть, что это за “смелый проект” такой. Он вот тут – https://20idei.ru

Честно говоря, ожидания у меня и так были минимальны (ясно, что речь о какой-то заказухе, которую потом использует какая-то из новых “политпартий”, типа абсолютно невнятных и нарочито бессмысленных “Новых людей”). Но я посмотрел – и все-таки поразился (а меня нелегко удивить). Настолько тупо, кондово, неинтересно и нечитабельно – это так еще надо было суметь!

По прочтении трех-четырех разделов (больше можно осилить только за деньги, и немалые) – возникает, собственно, только один вопрос: какой унылый идиот это все писал? И главное – ЗАЧЕМ??