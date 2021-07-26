Байден: США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке

Президент США Джо Байден заявил, что дальнейшее сотрудничество с Ираком сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ (организация запрещена в России), но военных миссий не будет.

«Я думаю, что дела идут хорошо, наша роль в Ираке будет касаться… помощи в тренировке, помощи в борьбе с ИГ, которая вновь поднимается, но мы не будем участвовать в каких-либо военных миссиях», – сказал Байден на встрече с иракским премьером Мустафой аль-Каземи, информирует РИА «Новости».

Президент США заявил, что намерен развивать сотрудничество с Ираком, в частности, по вакцинам и выборам.

«Моя администрация намерена укреплять это сотрудничество», – сказал Байден. Он также добавил, что США беспокоятся «о том, как обеспечить, чтобы выборы состоялись по плану в октябре».

Также Байден пообещал Ираку вакцины от коронавируса.

В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что Ирак не нуждается в присутствии иностранных военных.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

Напомним, США перебросили из Ирака в Сирию военную технику и оружие. Несколькими днями ранее американские военные пострадали в иракской провинции Анбар в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад в 160 км к северу от Багдада.

Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно становились объектами ракетных обстрелов, из-за чего Вашингтон задумался о закрытии дипломатической миссии. 17 июня палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак.

Напомним, 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.

В апреле Североатлантический альянс приступил к организованному выводу войск из Афганистана.

Президент США Джо Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. При этом в сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой».

Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.