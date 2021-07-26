В Петербурге дети упали на рельсы Московского вокзала

В Петербурге на рельсы Московского вокзала упали девочка 2018 года рождения и младенец, они получают помощь в детской городской больнице имени Раухфуса.

Как информирует «Фонтанка», в понедельник детей из медицинской службы вокзала перевезли в больницу на Лиговском проспекте. Состояние пострадавших оценивают как тяжелое, обоих пациентов обследуют. По предварительным данным, у старшего ребенка диагностирован перелом орбиты.

Отмечается, что несчастный случай произошел в 16.20. Девочка 2018 года рождения сделала несколько шагов с коляской, в которой был младенец, и не смогла ее остановить. Девочка ухватилась за ручку коляски, доехала до края платформы и упала на рельсы. Как сообщили в транспортной прокуратуре, родители и другие дети семьи в этот момент находились рядом.

Подробности произошедшего выясняются, ход и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора.

Ранее сообщалось, что упавший на рельсы в московском метро мужчина погиб.