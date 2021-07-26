 

В Петербурге дети упали на рельсы Московского вокзала

26.07.2021, 21:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Петербурге на рельсы Московского вокзала упали девочка 2018 года рождения и младенец, они получают помощь в детской городской больнице имени Раухфуса.

Как информирует «Фонтанка», в понедельник детей из медицинской службы вокзала перевезли в больницу на Лиговском проспекте. Состояние пострадавших оценивают как тяжелое, обоих пациентов обследуют. По предварительным данным, у старшего ребенка диагностирован перелом орбиты.

Отмечается, что несчастный случай произошел в 16.20. Девочка 2018 года рождения сделала несколько шагов с коляской, в которой был младенец, и не смогла ее остановить. Девочка ухватилась за ручку коляски, доехала до края платформы и упала на рельсы. Как сообщили в транспортной прокуратуре, родители и другие дети семьи в этот момент находились рядом.

Подробности произошедшего выясняются, ход и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора.

Ранее сообщалось, что упавший на рельсы в московском метро мужчина погиб.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / В МВД Беларуси рассказали, что женщина укусила силовика за бедро при задержании в троллейбусе

29.11 / ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом

11.02 / Глава Еврокомиссии признала ошибки при закупке вакцины, но стратегию менять отказалась

03.03 / Le Monde – в марте Еврокомиссия представит законопроект о вакцинных паспортах

28.03 / Асеев: Установлены ключевые военные преступники донецкой тюрьмы “Изоляция”

28.02 / Названы условия для скорейшего открытия границ

02.04 / В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе

26.06 / В ЦКПЗ не исключили коронавирус у 20 млн жителей США

04.07 / “Там жестокие, бешеные законы, они не для вас”. Лукашенко призвал белорусскую интеллигенцию не вмешиваться в политику

13.12 / Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих. Есть раненые

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика